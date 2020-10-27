Минздрав: приоритет всех медиков - своевременное и полное оказание медпомощи населению

Фото из архива
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетом всех медиков страны является своевременное и полное оказание медпомощи населению, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Точка зрения Министерства здравоохранения Республики Беларусь такова: приоритетом для всех медицинских работников страны является своевременное и полное оказание медицинской помощи населению. И мы, Министерство здравоохранения, приложим все усилия для реализации этого принципа", - отметил Борис Андросюк.-0-