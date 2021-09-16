Минздрав приостановил работу двух лабораторий за некачественное выполнение ПЦР-тестов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав приостановил работу двух лабораторий, выполняющих ПЦР-тесты на COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Коллегия Минздрава приняла решение приостановить работу двух учреждений до устранения недостатков и организации работы для получения качественных и достоверных результатов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве пояснили: летом проверялось качество выполнения ПЦР-тестов в лабораториях страны. Проверку проводили специалисты лабораторной службы республиканского уровня. В двух лабораториях были выявлены существенные недостатки в организации работы, которые влияли на качество и достоверность результатов. Руководителей этих учреждений пригласили в Минздрав. На совещании им озвучили недостатки и дали время на их устранение.

"Было озвучено также предупреждение: учитывая значимость исследований, выявленные недостатки могут повлечь за собой приостановление деятельности учреждений. Было рекомендовано недостатки устранить, принять меры по их недопущению", - отметили в пресс-службе.

В итоге эксперты вновь выявили недостатки, из-за чего была приостановлена работа обоих учреждений, проинформировали в Минздраве.-0-