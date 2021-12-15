Минздрав призвал граждан быть осторожными во время гололеда

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения из-за изменения погодных условий призвало граждан быть осторожными, сообщает БЕЛТА.
"Потенциально травмоопасные места в период гололеда - ступеньки подъездов, ступеньки подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские", - рассказали в ведомстве.
Минздрав напомнил внимательно отнестись к выбору зимней обуви во время гололедицы. Лучше остановить выбор на удобной подошве без высокого каблука. Если травмы избежать не удалось, следует обязательно обратиться в ближайший травмпункт.-0-