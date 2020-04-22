22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призывает на большие выходные остаться дома и не посещать кладбище. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем некоторые собираются ехать к пожилым родителям, - отметила Инна Карабан. - В очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих".

"Пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание", - обратилась заместитель начальника к белорусам. По ее словам, например, кладбище можно посетить и в другое время. Сейчас в принципе лучше ограничить свои контакты, в первую очередь с пожилыми родителями.-0-