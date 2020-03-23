Минздрав призывает пожилых людей оставаться дома в связи с COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призывает пожилых людей по возможности оставаться дома в связи с COVID-19, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В мире проходит акция, инициированная медработниками, - "Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. Вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам". "Мы запускаем акцию целенаправленно, в поддержку наших специалистов, чтобы удержать цифры по выявлению заболевших, распространению коронавируса в нашей стране", - сказала Елена Богдан.

В эти дни врачи из разных стран мира уговаривают людей оставаться дома, чтобы остановить распространение COVID-19. К мировому флешмобу #StayAtHome присоединились и белорусские медики: инфекционисты, реаниматологи, анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, вирусологи, специалисты лабораторного звена, медицинские сестры. Врачи выступают с призывом к самоизоляции пожилых граждан, хронически болеющих пациентов, а также тех, у кого есть хотя бы малейшие признаки острого респираторного заболевания.

"Мы очень просим воздержаться лиц, особенно пожилого возраста, с хроническими заболеваниями от посещения различных массовых мероприятий. Потому что именно этот контингент будет наиболее тяжело переносить эту инфекцию", - добавила замминистра.

По словам Елены Богдан, следование этому правилу поможет системе здравоохранения оставаться в нынешнем режиме работы, когда случаи COVID-19 выявляют при въезде в страну. "Мы выявляем граждан, которые могут быть инфицированы, начиная с наших границ - и в аэропорту, и в санитарно-карантинных пунктах в пограничных переходах, - сказала она. - Мы тестируем всех пациентов с тяжелыми пневмониями, обследуем их родственников, чтобы не упустить даже единичного случая коронавирусной инфекции". Контакты первого уровня находятся в изоляции в медучреждениях в течение 14 дней, даже если нет признаков инфекционного заболевания.-0-