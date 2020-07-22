Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призывает граждан воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. Такую информацию Министерство здравоохранения опубликовало в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что озвученные ЦИК данные касаются лиц, которые на сегодняшний день находятся под всеми видами медицинского наблюдения. В эту группу входят инфицированные COVID-19 пациенты (в том числе находящиеся в стационарах), контакты первого уровня (которые не болеют, но находятся на домашнем карантине, так как могут быть переносчиками заболевания), контакты второго уровня и еще одна группа - граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидобстановкой", - отметили в министерстве.

Министерство здравоохранения в очередной раз призывает граждан воздержаться от выездов за пределы Беларуси в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу. "С началом летнего оздоровительного сезона увеличилось число лиц, которым после возвращения необходимо находиться под медицинским наблюдением в связи с тем, что они посетили страны, в которых все еще активно регистрируются случаи COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.-0-