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Минздрав продолжает работу по переходу отрасли на новую систему оплаты труда с 2020 года

Общество 18.07.2019 | 18:20
Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения продолжает работу по обеспечению перехода отрасли на новую систему оплаты труда с 1 января 2020 года. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Разработанные проекты постановлений Министерства здравоохранения по новой оплате труда предполагают значительное уменьшение количества действующих в настоящее время наименований выплат.

В частности, в настоящее время в здравоохранении предусмотрены более 50 наименований выплат (повышения, надбавки и доплаты). Предлагается оптимизировать их количество до 13 (9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты). При этом сумма заработной платы каждого работника при введении новой системы оплаты труда не уменьшится, поскольку будет осуществлено объединение многочисленных выплат в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте.

Специалистами министерства, главных управлений здравоохранения облисполкомов и комитета по здравоохранению Мингорисполкома совместно с профсоюзами начато проведение разъяснительной работы среди персонала по введению новой системы оплаты труда. Минздрав также продолжит работу по повышению заработной платы работникам отрасли.

Согласно указу от 18 января №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" с 2020 года вводится новая система оплаты труда. Основные изменения заключаются в следующем: тарифная ставка первого разряда (Br36,4) заменяется на базовую ставку (Br180), вместо 27-размерной единой тарифной сетки вводится 18-разрядная. Новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей - с 7-го по 11-й тарифные разряды, средних медработников - с 3-го по 6-й тарифные разряды, четкое разграничение полномочий правительства Беларуси, республиканских органов управления и бюджетных организаций в определении условий оплаты труда, установлении стимулирующих надбавок и стимулирующих доплат.

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из: оклада, стимулирующих выплат в виде надбавки и премии, компенсирующих выплат. Надбавка за стаж будет зависеть от срока работы сотрудника в бюджетных организациях: до 5 лет - 10%, от 5 до 10 лет - 15%, от 10 до 15 лет - 20%, от 15 лет и выше - 30% . Премирование будет производиться из средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах, в размере 5% от суммы окладов работников. Кроме этого бюджетникам будут производиться выплаты, не связанные с оплатой их труда.

Работникам в соответствии с нормативными документами Президента и правительства будут производиться следующие надбавки и доплаты: надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплата за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или опасными условиями труда. Единовременная выплата на оздоровление будет осуществляться при уходе в трудовой отпуск из расчета 0,5 оклада работника.

Материальная помощь будет оказываться, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями с направлением на эти цели средств в размере 0,3 среднемесячной суммы оклада работника. Конкретные размеры премий, единовременных выплат на оздоровление и матпомощи, а также порядок и условия их выплаты будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций.

При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной зарплаты (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.-0-

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Теги
зарплата, Министерство здравоохранения
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