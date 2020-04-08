8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав продумает защитные механизмы от "серого" вывоза парацетамола за пределы страны. Об этом сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проработаем механизмы, чтобы и свой рынок насытить, не создать проблем у нашего населения, и не дать препаратам покидать страну по "серым" каналам", - сказал Владимир Караник. Он отметил, что стоимость белорусских препаратов гораздо дешевле, чем в сопредельных странах, поэтому некоторые пытаются на этом зарабатывать - парацетамол вывозится за пределы страны.

Отечественная фармацевтическая промышленность сейчас переориентируется с экспортных поставок на внутренний рынок. Министр отметил повышенный спрос белорусов на парацетамол и противовирусные препараты. Так, за две недели был скуплен запас парацетамола, который ранее реализовывался в течение 14 месяцев. Вместе с тем Владимир Караник подчеркнул, что в больших дозах этот препарат гепатотоксичен, бесконтрольный прием может нанести большой ущерб здоровью.

Кроме того, пересматривается вопрос ценообразования на антисептики, чтобы сделать их более доступными для населения. Часть предприятий, для которых их производство не является основным видом деятельности, согласовали рецептуру с Минздравом и начинают выпуск.-0-