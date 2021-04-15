Минздрав прокомментировал фейки о планах отменить врачам ковидные надбавки

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №131, который предусматривает выплату надбавок за работу в условиях инфекций, отменять не планируется, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Чередниченко отметил, что в последнее время в негосударственном информационном поле начала выявляться информация об отмене, сокращении и других изменениях по выплатам надбавок за работу с ковид-инфекцией в соответствии с указом главы государства №131.

"Министерство здравоохранения официально заявляет: никаких планов ни у Минздрава, ни у правительства по отмене указа №131 нет", - сказал замминистра.

С начала года по состоянию на март в качестве ковидных надбавок выплачено около Br350 млн, которые получили 82 тыс. медицинских работников: 20 тыс. врачей, 39 тыс. средних медработников и 23 тыс. иных работников, принимающих участие в работе с пациентами, имеющими ковид-инфекцию.

"Министерство здравоохранения держит на контроле ситуацию по целевому использованию выделяемых средств", - заключил Дмитрий Чередниченко.-0-