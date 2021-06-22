Минздрав прокомментировал меры господдержки при строительстве жилья для медиков, получающих ковидные надбавки

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малообеспеченные медработники, получающие надбавки по указу от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения", могут претендовать на господдержку при строительстве жилья, сообщил журналистам главный специалист юридического отдела Министерства здравоохранения Никита Ткаченок, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Министров внес изменения в положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилого помещения. Соответствующее постановление правительства от 19 июня 2021 года №350 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Документом, в частности, отрегулированы вопросы постановки нуждающихся медиков и соцработников, которым выплачивают надбавки за работу с ковидными больными, на получение господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья.

Как пояснил Никита Ткаченок, изменения в это положение внесены в связи с ранее существовавшим правовым пробелом. Это касалось врачей-специалистов, медицинских работников со средним медицинским образованием, а также иных работников здравоохранения, которые контактируют с ковидными больными и получают дополнительную надбавку к заработной плате в соответствии с указом №131. Некоторые из них относятся к категории малообеспеченных.

"Возник правовой пробел, заключающийся в том, что эти работники при получении надбавки не могут относиться к данной категории работников (к малообеспеченным. - Прим. БЕЛТА) и им после получения последней надбавки по ковиду необходимо подождать 12 месяцев и потом обратиться для получения господдержки", - сказал главный специалист.

Для устранения правового пробела Минздрав совместно с Минстройархитектуры, Минтруда и Минфином в рабочем порядке разработал проект о внесении изменений в указанное положение. Постановление правительства от 19 июня 2021 года №350 вступает в силу 23 июня. Работники здравоохранения, а также организаций, оказывающих социальные услуги, которые относятся к малообеспеченным, могут претендовать на получение государственной поддержки.

Как сообщалось ранее, ежемесячные надбавки для медиков и соцработников установлены согласно указам от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения" и от 18 мая 2020 года №169 "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги".-0-