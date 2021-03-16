Минздрав прокомментировал размещенную в Telegram информацию о "массовом оттоке" медиков из Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав прокомментировал размещенную в интернете и Telegram-каналах информацию о "массовом оттоке" медицинских работников из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В социальных сетях и Telegram-каналах активно обсуждается информация о "массовом оттоке" медицинских работников из Беларуси. При этом там сообщается, что чистый отток медицинских работников за январь 2021 года составил 754 человека.

Как пояснили в Минздраве, на официальном сайте Белстата ежемесячно публикуется оперативная статистическая информация о численности принятых и уволенных работников в организациях республики. Эта информация предоставляется по видам экономической деятельности без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Строка, на которую ссылаются источники Telegram-каналов - "здравоохранение и социальные услуги". Согласно данной строке, за январь 2021 года численность всех уволенных работников - 3917, численность работников, принятых на работу - 3163, то есть разница - 754. "Однако данная разница не является показателем числа уволившихся из организаций здравоохранения медработников", - отметили в Минздраве.

Во-первых, пояснили в пресс-службе, в строке "здравоохранение и социальные услуги" заложены уволенные и принятые на работу в организации здравоохранения и предприятия системы здравоохранения, а также организации, оказывающие социальные услуги (дома-интернаты, приюты, ТЦСОНы и др.), ветеринарные и санаторно-курортные услуги. Во-вторых, речь идет обо всех работниках этих организаций и предприятий, уволенных или принятых на работу. Для организаций здравоохранения, например, это врачи-специалисты, средний медперсонал, сестры-хозяйки, санитарки, водители, повара, буфетчицы, дворники, лифтеры, иной технический и обслуживающий персонал.

Анализ официальной статистической информации по итогам 2020 года показал, что в организациях здравоохранения системы Минздрава работают 48 635 врачей-специалистов (в 2019 году - 49 018), то есть уменьшение составило 383 человека. При этом количество врачей-специалистов, работающих в стационарах страны, остается на уровне 2019 года - 17 тыс. Уменьшилось число врачей-специалистов амбулаторно-поликлинического звена за счет специалистов пенсионного возраста. В 2020 году число врачей-специалистов старше трудоспособного возраста, работающих в отрасли, составило 8590, в 2019 году - 9548 человек. Основная причина увольнения врачей-специалистов пенсионного возраста в 2020 году - сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с инфекцией COVID-19.

Что касается роста числа вакансий врачей-специалистов, размещенных в Республиканском банке вакансий, из 4335 более 1500 приходится на вакансии ветеринарного врача. Таким образом, по состоянию на 10 марта 2021 года имеется 2835 вакансий врачей-специалистов. Минздрав ежегодно предоставляет информацию о вакансиях и потребностях отрасли во врачебных кадрах. Ежегодная потребность в последние 5 лет остается на уровне 2,5-3 тыс.-0-