Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством здравоохранения Беларуси совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России проводится совместная работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На данном этапе специалистами двух стран принято решение о снятии всех ограничений на пассажирское авиасообщение с Российской Федерацией, которые были введены в связи с появлением и распространением COVID-19. Ограничения на пассажирское авиасообщение с Российской Федерацией будут сняты с 21 сентября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве напомнили, что для минимизации негативного влияния эпидситуации для беспрепятственного перемещения граждан между государствами Евразийского экономического союза внедрено мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Оно позволяет гражданам представлять отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 в электронном виде.

В этом году для оперативной корректировки принимаемых мер совместно с НИИ эпидемиологии и эпидемиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) проводится сероэпидемиологическое исследование по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19. Сейчас завершается второй этап исследования. Также ведется молекулярно-эпидемиологическое слежение и изучение генетических изменений коронавируса SARS-CoV-2 на территории Беларуси, в том числе совместно с ЦНИИ эпидемиологии (Москва).-0-