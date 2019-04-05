Минздрав прорабатывает вопрос бесплатной попытки ЭКО для супругов до 40 лет

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет, проинформировали в пресс-службе министерства, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.
Как ожидается, это мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране.
Ранее в Минздраве отмечали, что для проведения первого ЭКО на бюджетной основе планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок. Вовлекать в работу предполагается коммерческие центры, что станет примером государственно-частного партнерства.
В феврале по итогам совещания у главы государства о демографической ситуации в стране и совершенствовании мер поддержки семей с детьми министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что предоставить возможность бесплатного проведения одной попытки ЭКО - правильный шаг.-0-
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