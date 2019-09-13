13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав проработает вопрос о закупке четырехвалентной вакцины от гриппа за счет бюджета, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"На эпидемический период 2019-2020 годов вакцины уже закуплены, поэтому в этом сезоне будут трехвалентные. На следующий сезон мы будем прорабатывать этот вопрос", - сказала Инна Карабан, отвечая, планируется ли в перспективе закупать четырехвалентные вакцины за счет бюджета.

В Беларуси зарегистрирована пока одна четырехвалентная вакцина от гриппа - "Ваксигрип Тетра" (Франция). Возможно, в течение года появятся и другие. По словам заместителя начальника отдела, вероятность того, что Минздрав будет закупать четырехвалентную вакцину за счет средств республиканского и местных бюджетов, есть. "Мы посмотрим, какие вакцины на протяжении года будут зарегистрированы", - добавила она.

Как сообщалось, за счет республиканского и местных бюджетов население в этом сезоне будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия), бесплатно вакцинируют группы риска. Кроме названных зарегистрированы "Ваксигрип" (Франция), "Инфлювак" (Нидерланды), они доступны на платной основе.-0-