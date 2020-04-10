Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра рассказала о встречах с руководством православной и римско-католической церквей. Медики высказали пожелания по проведению праздников с учетом ситуации с коронавирусом. "Нами найдено полное взаимопонимание", - отметила она. Елена Богдан уточнила, что основным пожеланием было "максимально вывести проведение всех церковных ритуалов, служб на улицу, где снижен риск распространения инфекции".

Замминистра призвала верующих отнестись с пониманием к этой мере.

По ее словам, священники обратятся к прихожанам и попросят тех, у кого есть хронические заболевания, признаки инфекции, воздержатся от посещения храма. Она напомнила, что все желающие смогут посмотреть праздничные пасхальные богослужения в прямой трансляции.-0-

БПЦ призывает ослабленных и заболевших людей смотреть трансляцию богослужений дома "Начиная с воскресенья прихожане смогут увидеть прямые трансляции богослужений на Вербное воскресенье, Великий четверг, Великую пятницу и Пасху", - рассказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

Пасхальную пищу католики Беларуси могут благословить дома Из-за вызванных пандемией коронавируса сложностей не все верующие смогут лично участвовать в пасхальных богослужениях, а также благословить блюда на пасхальный стол в храме.

Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома "Я не могу приказать не идти в костел, но я призываю смотреть на состояние своего здоровья и соблюдать необходимую дистанцию во время посещения храма", - сказал Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Белтелерадиокомпания к Пасхе проведет 11 прямых трансляций богослужений 9 апреля телеканал "Беларусь 3" проведет прямую трансляцию богослужения в Великий четверг из архикафедрального собора Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске, а 10 апреля - богослужения в Великую пятницу.