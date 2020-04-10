Минздрав просит церковь проводить все богослужения на улице

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав просит церковь по возможности проводить все богослужения на улице из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.
Замминистра рассказала о встречах с руководством православной и римско-католической церквей. Медики высказали пожелания по проведению праздников с учетом ситуации с коронавирусом. "Нами найдено полное взаимопонимание", - отметила она. Елена Богдан уточнила, что основным пожеланием было "максимально вывести проведение всех церковных ритуалов, служб на улицу, где снижен риск распространения инфекции".
Замминистра призвала верующих отнестись с пониманием к этой мере.
По ее словам, священники обратятся к прихожанам и попросят тех, у кого есть хронические заболевания, признаки инфекции, воздержатся от посещения храма. Она напомнила, что все желающие смогут посмотреть праздничные пасхальные богослужения в прямой трансляции.-0-