30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отменено более 30 документов, которые были необходимы для заполнения. Речь идет о различных формах и видах отчетов, которые дублировали информацию, содержащуюся в формах первичной документации.

При этом принят ряд нормативных правовых актов, касающихся регулирования проведения медицинских экспертиз, оценки качества медпомощи, проведения медицинской аккредитации, которые позволяют обеспечить единый подход к порядку их проведения, отменили в Минздраве.

Так, в соответствии с постановлением Минздрава от 21 мая 2021 года №55 "Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи" определен единый порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи, оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, а также установлены две формы заключений по результатам их проведения.

А постановлением от 7 мая 2021 года №46 "О порядке проведения патологоанатомического исследования" утверждена Инструкция о порядке проведения патологоанатомического исследования, а также оптимизированы формы медицинских документов, регламентирующих деятельность патологоанатомической службы.

Принятие этих документов позволило упразднить утратившие эффективность некоторые формы медицинских документов, отметили в Минздраве.

Список отмененных документов размещен на сайте Минздрава.

Также сообщается, что после ввода в эксплуатацию центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения потребность ведения форм первичной медицинской документации на бумажном носителе автоматически отменится.-0-