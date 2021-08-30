Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 30 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 Беларусь и Израиль планируют провести в Минске форум высоких технологий и инноваций Общество
16:50 СК возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления газом сотрудника музея в Минске Происшествия
16:46 После коллективного обращения жильцов столичного дома им благоустроили двор и прилегающую территорию Регионы
16:42 Еще одна группа в Telegram признана экстремистской Происшествия
16:37 В Минском районе злоумышленники подожгли авто знакомого из-за личной неприязни Происшествия
16:36 МБРР выделил более Br8,7 млн на реконструкцию и ремонт средней школы №4 в Чашниках Регионы
16:29 Почти 5 тыс. первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия Общество
16:26 "Народная асвета" представила книжные новинки для дошколят и младшей школы Общество
16:25 Число погибших в результате взрывов на складе воинской части в Казахстане возросло до 15 В мире
16:24 Ресурсы домашних хозяйств белорусов в II квартале составили Br1610,2 в месяц Экономика
16:10 Около 10 тыс. человек эвакуированы из-за пожара на подземной парковке бизнес-центра в Москве В мире
16:08 Террористы в Кашмире активизировались после вывода войск США из Афганистана В мире
16:07 На участке трассы М1 в Борисовском районе временно ограничат движение 31 августа Регионы
15:57 В издательстве "Адукацыя і выхаванне" рассказали о новинках литературы Культура
15:41 В Китае ограничили для несовершеннолетних время онлайн-игр Технологии
15:30 Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота Общество
15:29 Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах - Матусевич Общество
15:13 Новый резидент "Великого камня" будет производить электросамокаты Технологии
15:12 Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности Общество
15:08 Вакцина от COVID-19 в виде назального спрея может стать доступной осенью 2022 года В мире
14:52 ДТП в Белыничском районе: автомобиль сгорел, водитель в реанимации Происшествия
14:44 В Минске девушка переходила дорогу на красный свет и попала под колеса автомобиля Происшествия
14:44 Белорусские волейболисты выиграли мемориал Платонова в Санкт-Петербурге Спорт
14:41 НИО к новому учебному году подготовил новый национальный букварь Общество
14:34 За выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП Регионы
14:12 ВОЗ призвала к очному обучению в школах в новом учебном году В мире
14:07 Щекин: американская империя и демократия - кинематографический вымысел, который разрушается Общество
13:52 Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве Президент
13:50 Скорость автомобилей в Париже ограничили до 30 км/ч В мире
13:48 В Мозырском районе столкнулись легковушки - трехлетняя девочка в реанимации Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
30 августа 2021, 15:30

Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав провел работу по значительному сокращению документооборота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отменено более 30 документов, которые были необходимы для заполнения. Речь идет о различных формах и видах отчетов, которые дублировали информацию, содержащуюся в формах первичной документации.

При этом принят ряд нормативных правовых актов, касающихся регулирования проведения медицинских экспертиз, оценки качества медпомощи, проведения медицинской аккредитации, которые позволяют обеспечить единый подход к порядку их проведения, отменили в Минздраве.

Так, в соответствии с постановлением Минздрава от 21 мая 2021 года №55 "Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи" определен единый порядок проведения экспертизы качества медицинской помощи, оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, а также установлены две формы заключений по результатам их проведения.

А постановлением от 7 мая 2021 года №46 "О порядке проведения патологоанатомического исследования" утверждена Инструкция о порядке проведения патологоанатомического исследования, а также оптимизированы формы медицинских документов, регламентирующих деятельность патологоанатомической службы.

Принятие этих документов позволило упразднить утратившие эффективность некоторые формы медицинских документов, отметили в Минздраве.

Список отмененных документов размещен на сайте Минздрава.

Также сообщается, что после ввода в эксплуатацию центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения потребность ведения форм первичной медицинской документации на бумажном носителе автоматически отменится.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Беларусь и Израиль планируют провести в Минске форум высоких технологий и инноваций
Фото из архива Почти 5 тыс. первокурсников стали студентами БГУ в год его 100-летия
Фото из архива "Народная асвета" представила книжные новинки для дошколят и младшей школы
Фото из архива Выездные приемы граждан помогают организовать эффективную работу на местах - Матусевич
Геннадий Давыдько. Фото из архива Давыдько: необходимо подумать над ужесточением законодательства в сфере интернет-деятельности
Фото из архива НИО к новому учебному году подготовил новый национальный букварь
Главное
Лукашенко рассказал подробности утренних телефонных разговоров с зарубежными лидерами по Афганистану
Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол
Яровой рапс в Беларуси убран почти с 80% площадей
Горячая акция скоро закончится! Осталось 2 дня! Цена со скидкой – от 2100 рублей за квадрат! Торопитесь инвестировать с Minsk World!
Топ-новости
Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве
Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде
Холодная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Хренин и Лукьянов обсудили потенциал военного сотрудничества Беларуси и России
Шпаковский: события в Афганистане оказывают большее влияние на обстановку в Беларуси, чем кажется
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1058 пациентов с COVID-19, выписаны 769
Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио
Белорусы завоевали бронзу на третьем этапе конкурса "Суворовский натиск" АрМИ-2021
Александра Саснович первой из белорусок стартует на US Open
В Беларуси подготовлено пособие по финансовой грамотности для школьников
Беларусь при создании госкорпораций берет пример с Китая - вице-премьер
Силовой блок Беларуси должен быть в постоянной готовности - Арчаков
ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными вблизи школ и других детских учреждений
Соломой по бумаге - репортаж о том, как мастерица создает уникальные картины с 3D-эффектом и откуда берет идеи
Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины от коронавируса
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.