Минздрав проводит анализ лекарственного обеспечения населения

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Беларуси проводит анализ лекарственного обеспечения населения. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас проводится ревизия лекарственного обеспечения, анализируются не только имеющиеся и потенциальные проблемы, но и начат прогноз ситуации, которая сложится в 2020-2021 годах. Речь идет о препаратах, на которые, возможно, к этому времени закончится регистрация. При необходимости заранее выработают компенсационные мероприятия.

Проводится анализ эффективности использования дорогостоящего оборудования - компьютерных и магнитно-резонансных томографов. Минздрав собирает информацию о средней длительности простоя, стоимости ремонта, запчастей, чтобы сравнить ситуацию с сопредельными странами. После этого, возможно, появится повод для серьезного разговора с производителями оборудования о подходах к постгарантийному обслуживанию. "Это оборудование должно работать более эффективно", - заключил министр.-0-