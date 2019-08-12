Минздрав работает над обновлением сложного диагностического оборудования

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения работает над обновлением сложного диагностического оборудования и повышением доступности специализированной помощи в регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, ведомство держит на контроле ситуацию, когда дорогостоящие аппараты не работают по техническим причинам. Проведены маркетинговые исследования, проанализированы цены на запчасти в странах-соседках. К работе активно подключилось Министерство иностранных дел. Многие поставщики предоставили обоснования стоимости, и цены по некоторым позициям снизились более чем в два раза. "Если в мае в неработоспособном состоянии было 37 единиц сложного диагностического оборудования, то на сегодняшний момент осталось 21", - сказал министр.

Такое положение дел привело к тому, что возросла нагрузка на работающие аппараты и те стали выходить из строя. "Это уже третья неделя, когда мы стабилизировали ситуацию и восстанавливаем оборудование быстрее, чем оно выходит из строя", - проинформировал министр. "У нас достаточно амбициозные планы, чтобы к сентябрю фактически были единичные случаи, когда оборудование не работает по техническим причинам. Оно должно быть все восстановлено и приведено в работоспособное состояние", - подчеркнул он.

Аппараты, выработавшие свой ресурс, будут заменены. Уже идет поставка пяти компьютерных томографов. "Когда этот парк будет восстановлен, мы будем более четко понимать, как организовать логистику движения пациентов и чего действительно нам не хватает", - отметил Владимир Караник.

Министр рассказал, что в республике планируется активно развивать межрайонные и межрегиональные центры. В том числе предусмотрена модернизация и переоснащение больниц в 11 крупных городах по примеру Орши. Это позволит снять нагрузку на республиканские и областные центры, где проводится основная масса высокотехнологичных исследований. Совместно с Минфином создана рабочая группа, которая определит механизм финансирования затрат. То есть помощь уровня РНПЦ станет более доступной для населения, пояснил Владимир Караник. Уже сейчас увеличились нормативы обеспеченности бригадами скорой помощи в регионах, идет переоснащение автопарка.-0-