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Новости темы "Распространение коронавируса"
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассчитывает на сознательность белорусов по поводу своего здоровья, заявила журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы рассчитываем на уровень сознательности наших граждан, чтобы каждый ответственно подошел к вопросам сохранения своего здоровья и здоровья своих близких. Меры административного воздействия, которые бы заставили соблюдать правила, пока не рассматриваются", - сказала Наталья Жукова.
Контролировать будут лишь граждан, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран.
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