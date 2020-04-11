Минздрав рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с COVID-19

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если рекомендации Минздрава соблюдает большинство населения, тогда в них есть смысл, заявил на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда рекомендации соблюдаются большинством населения, это имеет смысл. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы удержать ситуацию в рамках ресурсных возможностей системы здравоохранения. Ситуация меняется достаточно быстро, мы пытаемся быстрее реагировать", - сказал Владимир Караник.

Министр напомнил об ответственности за нарушение режима самоизоляции контактов первого уровня, граждан, которые вернулись из-за границы, а также о других рекомендациях по социальному дистанцированию. "Если эти рекомендации не выполнять, цифры будут совсем другими", - отметил он.

/Будет дополнено/.-0-