Минздрав рассказал, где можно пройти ПЦР-исследование на SARS-CoV-2 для выезда за границу

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав опубликовал перечень организаций здравоохранения, которые имеют право проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для тех, кто выезжает за пределы страны, с выдачей результатов на русском и английском языках. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что указанные лаборатории проводят исследования на инфекцию COVID-19 с передачей результатов в систему "Путешествую без COVID-19".

В частности, в Минске и Минской области провести лабораторные ПЦР-исследования на платной основе можно в 17 лабораториях, в том числе в некоторых РНПЦ, больницах, центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. А, например, в Брестской области эти услуги предоставляют центры гигиены, эпидемиологии в Бресте, Барановичах и Пинске.-0-

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