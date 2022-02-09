Минздрав рассказал, как выглядят новые сертификаты о вакцинации

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сертификат о вакцинации содержит дополнительную графу о бустерной вакцинации, а также место для размещения QR-кода, сообщил журналистам заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нововведение связано с тем, что у нас в стране начался этап ревакцинации, он идет достаточно продолжительное время. В связи с этим в форме самого сертификата появились дополнительные графы, в частности, для бустерной вакцинации, ревакцинации", - сказал Виктор Сидоренко.

Внутри сертификата появилось стандартизированное место для размещения самого QR-кода по требованиям мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для того, чтобы белорусские граждане могли свободно перемещаться по государствам Евразийского экономического союза и другим государствам - участникам этого мобильного приложения, отметил заведующий сектором.

Как сообщалось, в Беларуси с 15 февраля 2022 года вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Также появится единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19. Сертификат старого образца будет считаться действительными до даты, указанной на нем. Формирование сертификата нового образца будет осуществляться по желанию граждан, а внесение сведений в информационную систему станет обязательным, пояснили в Минздраве.

На время тестовой эксплуатации информационной системы будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться бесплатно. Планируется, что к 1 апреля 2022 года информационная система заработает по всей стране.

Полный реестр организаций здравоохранения, подключенных к информационной системе и позволяющих формировать QR-код по международным стандартам, размещен на сайте Министерства здравоохранения в рубрике "Актуальная информация по предупреждению инфекции COVID-19".-0-