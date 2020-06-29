Минздрав рассказал, какие больницы на этой неделе вернутся к обычной работе

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На этой неделе еще часть учреждений здравоохранения Минска, а также Брестской, Гомельской, Гродненской, Витебской, Минской и Могилевской областей начинает работу в обычном режиме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
С учетом анализа заболеваемости COVID-19 в стране поэтапно возвращаются к обычной работе организации здравоохранения, которые были перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Так, в Брестской области полностью провели необходимые противоэпидемические мероприятия и вернулись к профильной работе в штатном режиме Барановичская детская городская больница, онкологический и наркологический диспансеры Барановичской центральной поликлиники, а также педиатрическое, терапевтическое, травматологическое отделения Столинской ЦРБ, хирургическое отделение Ганцевичской ЦРБ, терапевтическое, неврологическое и реабилитационное отделения филиала "Белоозерская городская больница" Березовской ЦРБ, Городищенская городская поселковая больница Барановичской центральной поликлиники.
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