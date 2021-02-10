Минздрав рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич рассказал, когда планируется начать вакцинацию от COVID-19 всех категорий населения, в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы уже начали прививать медиков от COVID-19. Вчера поступила очередная партия - 40 тыс. вакцин. Думаю, в первых числах марта мы получим еще 100 тыс. вакцин. И с начала марта мы уже будем прививать педагогов, работников торговли, сельскохозяйственных предприятий - всех тех, у кого по роду деятельности множество контактов с другими людьми. В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения (тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний)", - сказал Дмитрий Пиневич.

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