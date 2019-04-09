Минздрав рассказал, насколько вырастут с 1 мая зарплаты медиков

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило в статье, размещенной в издании "Медицинский вестник", рассказал, насколько вырастут с 1 мая зарплаты медиков, сообщает БЕЛТА.

Тарифная ставка первого разряда с 1 мая повышается до Br36,4, что закреплено постановлением Совета Министров от 1 апреля 2019 года №214. Эта мера позволит увеличить средний размер начисленной зарплаты у врачей на Br20-Br30 в расчете на одну должность, на Br27-Br42 с учетом выполнения дополнительной работы, у средних медработников - на Br10-Br16 в расчете на одну должность, на Br13-Br20 с учетом выполнения дополнительной работы.

Реализация поэтапного повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе здравоохранения началась с 2018 года. Эти подходы были выработаны Минздравом совместно с Минфином и Минтруда и соцзащиты по поручениям главы государства и правительства. Размер зарплаты медицинских работников должен увеличиться в два раза к 2025 году. При этом средняя зарплата врачей должна составлять 150% от средней зарплаты по экономике.

Минздрав продолжит системную работу с заинтересованными по совершенствованию и повышению оплаты труда работников здравоохранения.-0-