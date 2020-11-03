Минздрав рассказал о подготовке областей ко второй волне коронавируса

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системы здравоохранения областей провели подготовку к оказанию медпомощи пациентам в период второй волны коронавирусной инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Во всех регионах организованы дополнительные точки подачи кислорода. Если в мае, например, в стационарах Могилевской области их было 1028, то теперь 1551. Число точек подключения кислорода здесь почти в 2,5 раза выше норматива.

На Могилевщине создан фонд, включающий более 400 аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов. Все они в рабочем состоянии. Закуплено 24 аппарата ИВЛ. Компьютерную томографию можно сделать в Могилеве, Бобруйске, Кричеве, Осиповичах, а лабораторно обследоваться методом ПЦР - в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии, Могилевской станции переливания крови, Могилевском кожвендиспансере, Бобруйском зональном центре гигиены и эпидемиологии, Бобруйском роддоме.

В стационарах Витебской области для оказания кислородной поддержки есть 1790 точек подключения кислорода. Дополнительно приобретено 77 концентраторов кислорода, бесконтактные термометры, пульсоксиметры. На амбулаторном этапе для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и контактным лицам функционируют 154 мобильные медицинские бригады. На базе Витебской городской больницы скорой медпомощи работает центр, который координирует направление пациентов на госпитализацию в зависимости от тяжести состояния, нуждаемости в кислородной поддержке, объемах и интенсивности лечения.

Подготовка ко второй волне COVID-19 в Брестской и Гродненской областях шла параллельно с лечением и профилактикой заболевания с весеннего периода. На Брестчине функционируют 1534 точки подачи кислорода, есть более 420 аппаратов искусственной вентиляции легких, в Гродненской - 1049 точек и более 320 аппаратов ИВЛ. Все аппараты в рабочем состоянии. Всего в больницах Брестской области более 13,4 тыс. коек, Гродненской - более 8,9 тыс., часть из них перепрофилирована для пациентов с COVID-19.

В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения коронавирусной инфекции. Для обеспечения респираторной поддержки пациентов функционирует 2246 точек подачи кислорода. Создан фонд, включающий 478 аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть коечного фонда перепрофилирована для пациентов с инфекцией COVID-19.

План дополнительных мероприятий по предупреждению распространения инфекции разработан в Гомельской области. Здесь функционирует 1715 точек подачи кислорода. Есть 483 аппарата искусственной вентиляции легких. За период летней подготовки ко второй волне приобретено 19 аппаратов ИВЛ, три аппарата для исследования кислотно-щелочного состояния крови с комплектами реагентов и расходных материалов, 13 гемодинамических мониторов.

В поликлиниках и больницах Гомельщины создан необходимый запас средств защиты медперсонала. Это более 2,4 млн одноразовых масок, свыше 230 тыс. респираторов, более 160 тыс. одноразовых костюмов, свыше 8 тыс. многоразовых противочумных костюмов, более 1,6 млн медицинских перчаток, около 30 тыс. защитных очков, более 18,7 тыс. щитков.

Есть запас лекарств противовирусного, антибактериального и жаропонижающего действия в расчете на два месяца. В аптеках всех форм собственности и на складе поддерживается неснижаемый запас масок, перчаток и защитных костюмов, лекарств, антисептических и дезинфицирующих средств для бесперебойного обеспечения населения. Проводится постоянный мониторинг аптечной сети по наличию средств защиты.

Имеющийся в областях коечный фонд полностью удовлетворяет потребности населения в стационарном лечении.-0-

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