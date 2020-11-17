Минздрав рассказал, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал, в каких медучреждениях в данный момент оказывают травматолого-ортопедическую помощь, сообщает БЕЛТА о ссылкой на пресс-службу министерства.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией травматологический корпус 6-й городской клинической больницы с 8 ноября перепрофилирован для оказания медицинской помощи населению с COVID-19. Вместе с тем приемное отделение этого корпуса работает в штатном режиме для оказания экстренной специализированной помощи населению Минска без коронавирусной инфекции, не нуждающегося в госпитализации.

По данным комитета по здравоохранению Мингорисполкома, также за амбулаторной и стационарной травматолого-ортопедической помощью можно обратиться в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и в РНПЦ травматологии и ортопедии.

Амбулаторная травматологическая помощь взрослому населению оказывается в 37 поликлиниках Минска. Из них травматологический прием ведется в 30 поликлиниках врачами-травматологами, в семи - смешанный прием врачами-хирургами. Нет травматологического приема в поликлиниках №13 (прием пациентов ведется в поликлинике №30) и №15 (можно обратиться в поликлинику №2).

В поликлиниках №2, 19, 40 есть травматологические пункты. В поликлиниках №2 и №19 в будние дни они работают с 20.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно. Травматологический пункт поликлиники №40 ведет прием в выходные и праздничные дни с 8.00 до 20.00.

Травматологическая помощь детям в рабочие дни оказывается в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 11, 13, 25. Травматологические детские поликлиники № 5, 7, 11, 25 принимают в будние дни с 8.00 до 20.00, 13-я поликлиника - ежедневно с 8.00 до 16.00, остальные - в одну смену. В нерабочие дни и нерабочее время помощь окажут в РНПЦ травматологии и ортопедии.-0-