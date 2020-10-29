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29 октября 2020, 14:08

Минздрав разъяснил, кто должен соблюдать 10-дневную самоизоляцию при въезде в Беларусь

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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал, кто должен соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней при въезде в Беларусь. Соответствующее разъяснение, касающееся применения постановления Совета Министров от 13 октября 2020 года №591, размещено на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Правило о самоизоляции распространяется на людей, которые прибыли из стран, включенных в перечень стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19 (страны красной зоны). Этот перечень размещен на сайте Министерства здравоохранения.

Соблюдать 10-дневную самоизоляцию также должны те, кто прибыл из стран, не включенных в этот перечень, но следовал транзитом через красную зону и не имеет документального подтверждения транзитного проезда в срок не более 24 часов.

Иностранцы и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Беларуси, прибывшие из стран зеленой зоны (т.е. не включенных в страны красной зоны), при въезде в республику обязаны предоставить оригинал или электронную копию медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках) с отрицательным результатом на COVID-19. Исследование выполняется методом полимеразной цепной реакции не позднее чем за 72 часа до даты прибытия в Беларусь.

В медицинском документе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина и результат исследования на COVID-19 (например, "SARS-CoV-2 negative" или "result on the date of the test for the presence of SARS-CoV-2 - negative").-0-

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