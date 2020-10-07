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07 октября 2020, 16:16

Минздрав разъяснил, кто относится к контактам первого и второго уровней по COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разъяснил, кто из граждан относится к контактам первого и второго уровней по COVID-19. Соответствующее постановление Минздрава №81 от 2 октября 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

К контактам первого уровня относятся люди, тесно контактировавшие с человеком, имеющим инфекцию COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания. Это также люди, общавшиеся с бессимптомным носителем, в течение 4 дней до и 10 дней после даты забора материала для исследования на эту инфекцию.

К контактам второго уровня относятся дети в возрасте до 10 лет, посещающие детский сад или школу, в том случае если они имели возможный контакт с человеком с COVID-19 в течение 4 дней до и 10 дней после появления у него симптомов заболевания. Это же касается и случаев, когда дети общались с бессимптомным носителем.

Тесным считается контакт на протяжении не менее 15 минут на расстоянии менее 1 м без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Возможным - на расстоянии от 1 м до 2 м без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.-0-

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Зарегистрированы 81 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 976 828 тестов.

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