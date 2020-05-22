Минздрав разъяснил порядок установления надбавок службе скорой за работу с пациентами с COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разъяснил порядок применения указа №131 от 16 апреля 2020 года, касающегося надбавок за работу в условиях, связанных с инфекциями, для службы скорой медицинской помощи. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В организациях (структурных подразделениях) скорой медицинской помощи врачам-специалистам положена надбавка в размере Br3 тыс., медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br2 тыс., иным работникам здравоохранения - Br1 тыс.

Минздрав обращает внимание на необходимость комиссионного рассмотрения и установления надбавки работнику в случаях получения информации, которая подтверждает факт его контакта с пациентом с инфекцией COVID-19, а также принятия мер по выплате такой надбавки в кратчайшие сроки.

Для получения информации о пациентах с инфекцией COVID-19 организация (структурное подразделение) службы скорой медпомощи обращается в территориальный центр гигиены и эпидемиологии, где аккумулируется эта информация.

В Минздраве пояснили, какие подходы применяются в отношении медицинских и иных работников (водитель) выездной службы. Если медпомощь пациентам с инфекцией оказывалась более чем в трети случаев и (или) смен, по результатам ретроспективного анализа карт вызова бригады скорой надбавка выплачивается за все отработанные часы по табелю рабочего времени. При разовом контакте выплата надбавки производится за рабочий день (рабочую смену) по табелю, во время которого произошел контакт с зараженным пациентом, из расчета суммы, определенной указом.

Фельдшеру (медсестре) по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, фельдшеру амбулаторного приема и по комплектации медицинских укладок надбавка устанавливается в том случае, если был непосредственный контакт при оказании медпомощи работникам бригад скорой помощи, а также лицам, обратившимся за медпомощью непосредственно на подстанцию, у которых впоследствии подтверждена инфекция COVID-19.

Что касается фельдшеров и санитарок, осуществляющих стерилизацию средств индивидуальной защиты, используемых бригадами скорой при оказании медицинской помощи пациентам, им надбавка устанавливается как работающим в условиях, связанных с инфекциями.

Как сообщалось, указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня, и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени начиная с 1 апреля 2020 года.-0-