Минздрав разъяснил систематизацию требований к противоковидным мероприятиям

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разъяснил постановление №111 от 20 октября 2021 года "Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года №217", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".

Как отметили в ведомстве, постановление подготовлено для систематизации требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Беларуси.

"В документе актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м)", - рассказали в Минздраве.

В больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. Необходимо также разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников.

"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - добавили в Минздраве.-0-

Власти Минска отменили дополнительные меры по обеспечению эпидбезопасности