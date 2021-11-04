Минздрав разрабатывает единую платформу с цифровыми историями болезней и онлайн-консультациями

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают единую платформу для всех больниц и поликлиник страны. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Цифровизация системы здравоохранения стала одной из основных тем регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы), который сегодня проходит в Гродно.

"Цифровых решений множество. Сделано немало, но предстоит еще больше. Сейчас разрабатывается центральная платформа, на базе которой будут работать все больницы и поликлиники. Она будет включать в себя электронный рецепт, который уже работает, электронные истории болезней и амбулаторную карту. Зайдя по своим персональным данным в личный кабинет, человек сможет получить консультацию не только врача, но и, к примеру, социального работника. Все завязывается в единую систему для удобства людей", - отметил Борис Андросюк.

Он также обратил внимание на важность принятия решений в сфере защиты персональных данных. "Для здравоохранения это особенно актуально. Поэтому будем проводить обучение по законопроектам в этой сфере", - подчеркнул замминистра.

Гродно стал очередной площадкой форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Цель форума - создание диалоговой площадки для обсуждения вопросов защиты информации, в том числе персональных данных, развитие электронного правительства, реализация элементов умного города на региональном уровне, повышение IT-грамотности общества, а также реализация IT-проектов государственных органов и организаций.

На гродненском форуме в фокусе внимания - цифровые решения в сферах здравоохранения и образования, защита персональных данных. Кроме этого, обсуждаются вопросы соблюдения законодательства в сфере электронного документооборота как внутри страны, так и при трансграничной торговле, использование электронной цифровой подписи. Особое внимание уделено продвижению современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой трансформации: облачные технологии, IT-инфраструктура, технологии высокоскоростной передачи данных (4G и 5G), IoT- и смарт-решения.

В масштабном мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии, при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова