Минздрав разработал проект новой редакции перечня безрецептурных лекарств

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава подготовило проект новой редакции перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача. Об этом рассказала начальник управления Наталья Малашко изданию "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

Предыдущая редакция перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, была утверждена постановлением Минздрава от 05.06.2012 №55. Новый проект разработан с учетом предложений главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава.

"Одно из значимых изменений - упразднение норм отпуска лекарственных средств, которые были введены в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм, - отметила Наталья Малашко. - Нормы отпуска сохранились лишь для отдельных препаратов: спирто- и фенобарбиталсодержащих (корвалол, настойка боярышника, валерианы и т.п.), левоноргестрела, мифепристона, перманганата калия".

Перечень актуализирован с учетом наличия либо отсутствия регистрации лекарственных средств (ЛС) с июня 2012 года до настоящего времени. Удалены конкретные наименования всех гомеопатических ЛС, поскольку для них определен безрецептурный порядок отпуска, за исключением инъекционных лекарственных форм.

Лекарственные средства включены в перечень под международными непатентованными наименованиями (МНН) при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок и др.). Если у лексредства отсутствует МНН (например, для отдельных комбинированных препаратов или растительного происхождения), то они включены в перечень под торговыми наименованиями.

Таким образом унифицирован подход к порядку реализации лекарственных средств с одним МНН, но с разными торговыми наименованиями, добавила Наталья Малашко. В этом случае все торговые наименования будут реализовываться без рецепта, что позволит создать равные условия доступа на рынок для производителей и обеспечить возможность выбора препаратов для пациентов.

Из перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, в новой редакции исключены, в частности, большинство инъекционных лекарств (в т.ч. "Алфлутоп", "Актовегин", "Солкосерил", "Лидокаин", антибактериальные ЛС), глюкокортикостероиды для ингаляционного применения, поскольку оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача, отпускаются из аптек по льготным рецептам. Также это касается таких препаратов, как клиндамицин (в формах для вагинального применения), метформин и некоторые ЛС, влияющие на сердечно-сосудистую систему: пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении. Из перечня исключены некоторые глазные капли импортного производства, представляющие собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами и не имеющие отечественных аналогов.

Значительно сокращена группа антибактериальных ЛС. Из антибиотиков в перечне ЛС, реализуемых без рецепта врача, остались амоксициллин, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.

"Решение об отпуске по рецепту большинства инъекционных лекарственных средств обусловлено участившимися случаями серьезных нежелательных реакций вплоть до анафилактического шока, - пояснила Наталья Малашко. - Нестероидные противовоспалительные средства и спазмолитики, применяемые при острых состояниях, остались в перечне безрецептурых препаратов".-0-