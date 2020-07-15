Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разработало рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования на выборах Президента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Перед началом работы рекомендуется организовать опрос каждого члена участковой комиссии о состоянии здоровья. К работе следует допускать лиц без признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание). Также стоит обеспечить наличие и использование членами участковой комиссии средств защиты (маска, перчатки, по возможности лицевой щиток), дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей", - сказали в Минздраве.

Кроме того, в числе рекомендаций - соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями (расстояние не менее 1 м). В местах общего доступа (коридоры, фойе) следует разместить средства для дезинфекции кожных покровов/антисептик для обработки рук и проводить контроль регулярной заправки дозаторов. По мнению Минздрава, по возможности стоит организовать разделение потоков входящих и выходящих лиц, разместив соответствующие указатели на полу, дверях или стенах.

Избирателям рекомендуется при посещении участка для голосования находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки). Также стоит использовать эти средства при организации голосования по месту нахождения (на дому). По просьбе члена участковой комиссии избиратель сдвигает маску и показывает лицо, чтобы быть идентифицированным.

Предъявлять документ, подтверждающий личность, избирателям следует в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. Кроме того, рекомендуется использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня. Имеющиеся авторучки желательно обрабатывать антисептиком после каждого избирателя.

Минздрав также рекомендует проводить регулярную обработку (не реже 6 раз в течение дня выборов) дезинфицирующими средствами дверных ручек, перил, поверхностей в кабинах для голосования, столов и иных контактных поверхностей. В дни досрочного голосования следует обеспечить также проведение влажной уборки помещения, где проводится голосование, во время перерыва с 14.00 до 16.00.

Двери в помещение для голосования и другие помещения, через которые перемещаются избиратели, рекомендуется держать открытыми. Необходимо регулярное проветривание (без прерывания процесса голосования). В дни досрочного голосования Минздрав советует обеспечить проветривание в перерыве с 14.00 до 16.00.

После завершения голосования рекомендуется обработать снаружи ящик дезинфицирующим средством, а при организации голосования по месту нахождения избирателя - обрабатывать после каждого посещения.

Голосование на дому рекомендуется по возможности проводить без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования (расстояние не менее 1 м).-0-