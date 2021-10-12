Минздрав разработал рекомендации по вакцинации от COVID для беременных и кормящих женщин

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения разработаны рекомендации по проведению вакцинации против инфекции COVID-19 женщин во время беременности и в период грудного вскармливания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Решение о вакцинации принимает беременная женщина самостоятельно после предоставления ей врачом - акушером-гинекологом или врачом-терапевтом женской консультации полной информации об особенностях течения заболевания, риске осложнений, о пользе и возможных осложнениях вакцинации.

Поскольку беременность - фактор риска для тяжелого течения инфекции COVID-19, вакцинацию беременным необходимо проводить вне зависимости от срока беременности, отметили специалисты. В первую очередь рекомендуется вакцинация беременных женщин с факторами риска тяжелого течения: возраст 25 и более лет, работа в системе здравоохранения, ожирение любой степени до родов, хронические заболевания легких, артериальная гипертензия, прегестационный сахарный диабет и другие тяжелые соматические заболевания.

"Вакцинация женщин во время беременности и в период грудного вскармливания должна осуществляться вакциной в соответствии с прилагаемыми к данному лекарственному средству документами (инструкцией по медицинскому применению, общей характеристикой лекарственного препарата). Безусловно, должны отсутствовать противопоказания к вакцинации у беременных и кормящих женщин", - отметили в Минздраве.

Специалисты советуют прививаться и семейным парам. В связи с высокой вероятностью инфицирования вирусом СOVID-19 во время беременности, целесообразно проведение вакцинации от инфекции COVID-19 женщинам и мужчинам репродуктивного возраста на этапе планирования беременности, в том числе при подготовке к лечению бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.-0-