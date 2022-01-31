Минздрав: разработаны несколько вариантов организации медпомощи в зависимости от роста заболеваемости

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработано несколько вариантов организации медпомощи населению в зависимости от уровня роста заболеваемости ОРИ и коронавирусной инфекцией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В настоящее время большинство пациентов болеют в домашних условиях. В связи с этим, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы.

В Минздраве отметили, что в каждом учреждении здравоохранения разработаны планы по организации работы в зависимости от уровня роста заболеваемости и обращаемости пациентов.

"Понимая, что нагрузка на медработников будет высокая, Минздрав заранее провел обучение врачей различных специальностей во всех областях страны, продумана логистика работы контактных бригад. Как и во всех странах мира, привлекаются к работе студенты медуниверситетов, учащиеся медколледжей в роли волонтеров и работников кол-центров", - рассказали в пресс-службе.

С 1 февраля приостановлены до особого распоряжения образовательные мероприятия - курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции, проводимые для совершенствования профессиональных знаний медработников в Беларуси.

Как отмечают белорусские медики, граждане, которые успели вакцинироваться или пройти ревакцинацию, болеют нынешним штаммом коронавируса (омикроном) в течение нескольких дней, при этом он проходит как острая респираторная инфекция, а не пневмония.

Белорусская система здравоохранения подготовилась к приходу нового штамма - проверены все кислородные системы, увеличены запасы СИЗов и лекарственных средств.

Основные способы уберечь себя от заболевания - это вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук. К основным симптомам при заболевании омикрон-штаммом относятся боль в горле, кашель, насморк, у некоторых отмечается повышение температуры, ломота и слабость.

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь близких, Минздрав рекомендует обязательно пройти вакцинацию против COVID-19. Привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро.-0-