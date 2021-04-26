Минздрав разрешил в Беларуси проведение партнерских родов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения разрешило проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Такое решение (приказ МЗ РБ №443 от 23 апреля 2021 года) принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан. Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин в родах", - рассказали в Минздраве.

Партнерские роды проводятся при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий по инфекции COVID-19 и в отдельных индивидуальных родильных залах. У партнера должна быть медицинская справка о состоянии здоровья, которая подтверждает отсутствие контакта с инфекционными пациентами. Она должна быть выдана не позднее 2-5 дней до даты партнерских родов. Также необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненного за 2-5 дней до партнерских родов. Вместо него может быть отрицательный результат экспресс-теста на антиген COVID-19, сделанного партнеру в приемном отделении родильного стационара организации здравоохранения.

Кроме того, партнер должен пройти термометрию и опрос о состоянии здоровья в организации здравоохранения, ему также нужно обработать руки антисептическим/дезинфицирующим средством перед входом в отделение (родильный зал). Партнер должен использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска или респиратор), а также иные средства индивидуальной защиты и санитарной одежды в соответствии с правилами внутреннего распорядка организации здравоохранения.

Присутствовать при партнерских родах нельзя, если не выполнено одно из условий, указанных в приказе, если роженица либо партнер больны COVID-19 или относятся к контактам первого уровня, а также при температуре у партнера выше 37 градусов и/или наличии симптомов респираторного заболевания.-0-