Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" без тестирования

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз "инфекция COVID-19" при наличии клинических и/или рентген-томографических данных - без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ №108 подписан в Министерстве здравоохранения 31 января 2022 года.

Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз "пневмония", то соответственно ее и будут лечить.

В Минздраве пояснили, что эта норма принята для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно-поликлинических организаций.

Кроме того, несколько изменена тактика работы амбулаторных учреждений. Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, при отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до 7 дней. Если есть клинические проявления - до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, которые требуют более длительного лечения, - до 21 дня.

По словам Елены Кротковой, особенностью нынешнего подъема является то, что клинические проявления возникают достаточно быстро, то есть инкубационный период сократился. Стала меньше и длительность заболевания.-0-