Минздрав и Минспортa рекомендуют белорусам воздержаться от поездок на север Италии из-за коронавируса

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав усилил санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в европейском регионе и других странах мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в европейском регионе и других странах мира с 25 февраля организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение. Внесены дополнения в "Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19", предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран", - обращают внимание в Минздраве.

Усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для лабораторных исследований в Национальном аэропорту Минск.

Министерство здравоохранения и Министерство спорта и туризма рекомендуют гражданам Беларуси воздержаться от посещения северных регионов Италии, где объявлен карантин.

На сегодня санитарно-карантинный контроль на государственной границе Беларуси прошли более 568,5 тыс. человек, из них порядка 1,1 тыс. находились в Китае последние 14 дней. В 27 случаях были выявлены симптомы респираторного заболевания, по итогам лабораторного исследования коронавирус выявлен не был.

"Случаи COVID-19 на территории Беларуси не зарегистрированы. Санитарно-противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения", - отмечают в пресс-службе.

По данным министерства, в Беларусь прибыли 325 студентов из Китая. Из них 141 сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК "Бригантина" и в Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье". При этом за 184 студентами медицинское наблюдение прекращено.

На сегодня в ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" из Китая прибыли 196 работников, в индустриальный парк "Великий камень" - 69. Организовано временное изолированное размещение специалистов, минимизирован их контакт с окружающими, ведется медицинское наблюдение. У прибывших отсутствуют симптомы инфекционных заболеваний, заверяют медики.

Согласно информации Государственной комиссии здравоохранения КНР, по состоянию на 8.00 24 февраля зарегистрировано 77262 случая заболевания. Китайские власти постепенно берут ситуацию под контроль. Уже объявлено о снижении уровня угрозы заражения коронавирусом в отдельных провинциях страны.

В то же время подтвердились более 2,1 тыс. случаев заболевания в 28 странах, среди них - Австралия, Германия, Канада, США, Россия, Швеция, Великобритания и другие.-0-