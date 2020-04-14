Минздрав рекомендует ограничить посещение женских консультаций

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения рекомендует ограничить посещение женских консультаций, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время посещение женских консультаций не отменяется. Единственный момент - рекомендуется ограничить посещение женских консультаций", - отметила Людмила Кеда.

Согласно приказу Минздрава, каждый акушер-гинеколог должен выработать конкретный план ведения беременной, находящейся на его участке. Он должен включать анализ состояния пациентки, акушерский анамнез, оценку экстрагенитальной патологии. В зависимости от этого вырабатывается план посещения женской консультации. "Если у пациентки есть какие-либо экстрагенитальные или акушерские патологии, то количество посещений должно сохраняться. Если мама здорова и у нее нет заболеваний, конечно же, рекомендуется реже посещать женскую консультацию", - пояснила Людмила Кеда.

При этом не нужно отменять пренатальные скрининги. Каждое такое обследование проводится на определенном сроке и имеет определенную цель, поэтому скрининговые УЗИ должны выполняться, как и прежде.

По словам представителя Минздрава, сегодня нет убедительных данных о том, что беременные женщины подвержены большему риску заболеваемости коронавирусом. "При этом необходимо отметить, что каждая беременная женщина должна рассматриваться как пациентка высокого риска. Особенно в сроке беременности, который превышает 24 недели, так как в это время изменяется иммунитет, а также анатомо-физиологические особенности женщины", - отметила Людмила Кеда.

Что касается особенностей родов у пациенток с COVID-19, то если они идут через естественные родовые пути, нужно постоянное наблюдение за состоянием плода, а также определение насыщения крови кислородом. При этом сейчас нет указаний, что этим пациенткам показано оперативное родоразрешение.

У пациенток с COVID-19 роды проводятся в изолированных родзалах. В каждой области и Минске определены родильные дома или отделения, в которых будут рожать пациентки с коронавирусом, чтобы они не пересекались с другими пациентами. В городах, где есть такая возможность, выделены отдельные родильные дома. Если нельзя выделить роддом, определены отдельные корпуса для родов пациенток с COVID-19. Во время родов им рекомендовано находиться в маске.

"Персонал готов к приему таких пациенток. Проведены тренировочные занятия во всех стационарах, которые готовы к приему", - отметила Людмила Кеда.-0-