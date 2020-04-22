Минздрав рекомендует при удаленном обучении слать учителю выполненные задания по электронной почте

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует при удаленном обучении отправлять учителю выполненные домашние задания по электронной почте, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"В век технологий домашние задания можно выполнять по компьютеру и высылать по электронной почте учителю", - отметила Инна Карабан.

Если такой возможности нет, а учитель все же хочет максимально себя обезопасить, работать со школьными тетрадями он может, надев перчатки. Потом нужно поместить перчатки в закрывающийся пакет и выбросить урну.

Говоря о том, сколько коронавирус может жить на тетрадях, Инна Карабан отметила, что этот вопрос недостаточно изучен. На определенной поверхности могут сохраняться остатки РНК, которые вместе с тем не вызывают заболевание.

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