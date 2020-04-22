Минздрав рекомендует руководителям организаций на удаленке пользоваться цифровой подписью

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует руководителям организаций на удаленке чаще пользоваться цифровой подписью. Об этом заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Руководителям организаций, которые ушли на удаленную работу, нужно задуматься об использовании цифровой подписи. Это позволит отсылать документы по электронной почте и подписывать их цифровой подписью", - сказала Инна Карабан.

При отсутствии такой возможности документы можно доставлять обычным путем. "Если курьер хочет оградить себя от инфекции, он может надеть маску и перчатки. Пакет с документами должен быть обработан антисептиком. Лучше, чтобы курьер ожидал на улице. Получатель пакета должен быть в перчатках", - отметила представитель Минздрава.-0-