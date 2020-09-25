25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования на период подъема острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Учитывая, что сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями в нашей стране начинается ежегодно в сентябре, Министерство здравоохранения рекомендует населению соблюдать правила социального дистанцирования как одну из основных мер профилактики заражения вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.

Принцип социального дистанцирования заключается в том, что человек организует свою жизнь таким образом, чтобы сократить на 75% контакты за пределами дома и работы и на 25% - на работе. Если люди придерживаются этого, избегая общественных мест и в принципе ограничивая свои передвижения, распространение инфекции замедляется, происходит сдерживание взрывного роста распространения вируса.

Минздрав рекомендует минимизировать количество контактов с другими людьми (за пределами дома), не стоит выходить из дома, если в этом нет особой надобности. Общаться с другими людьми лучше дистанционно с помощью средств связи. Приветствуется удаленная работа, видеозвонки и конференц-связь. Также можно выбирать услуги доставки - только до порога квартиры (дома, офиса).

Минздрав напомнил о правильном использовании маски для защиты от инфекций Перед тем, как надеть маску, необходимо обработать руки антисептическим (дезинфицирующим) средством или вымыть их с мылом. Затем, удерживая маску за завязки или резинки, нужно вплотную поднести ее к лицу белой стороной внутрь и зафиксировать.

Выходя из дома в ситуациях, когда это необходимо, стоит сократить контакты с другими людьми и соблюдать 1,5-метровое расстояние (социальную дистанцию) друг от друга. Если это невозможно, необходимо использовать маску. Важно как можно чаще мыть руки с мылом (если нет такой возможности, стоит использовать средство для дезинфекции или антисептическое средство для обработки рук). Важно соблюдать "респираторный этикет".

В Минздраве напомнили, что в группе высокого риска находятся люди старшего и пожилого возраста, с хроническими заболеваниями (болезни органов дыхания, бронхиальная астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, онкологические заболевания). Кроме перечисленных рекомендаций, им не стоит принимать никого у себя дома, за исключением необходимости получения жизненно важных услуг. С обеспечением бытовых потребностей можно попросить родных и знакомых.

Кроме того, министерство дает дополнительные рекомендации: избегать физических контактов, включая рукопожатия и объятия, отрывать двери не ладонью, а также постараться не касаться руками лица. Как можно чаще нужно проветривать помещения, проводить дезинфекцию контактных поверхностей, особенно дверных ручек, пультов телевизора, телефонов, компьютерной клавиатуры и других поверхностей, которых часто касаются.

Также желательно постараться не курить сигареты, в том числе электронные, или кальян. Не пользоваться общими столовыми приборами, не есть из одной тарелки и не передавать другим еду, которую попробовали или откусили. Находясь дома, стоит придерживаться здорового питания и физической активности.-0-