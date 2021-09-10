Минздрав: Роме Когодовскому предстоит курс ранней реабилитации

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роме Когодовскому, который пятый месяц находится на лечении в Республиканском ожоговом центре БСМП, предстоит курс ранней реабилитации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Рома находится в детском ожоговом отделении центра. За время пребывания в БСМП мальчик перенес 23 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка.

Сегодня состоялся очередной консилиум специалистов. В выработке методов лечения для Ромы участвует министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, а также эксперты и лучшие врачи разных профилей республики. "Специалисты рекомендовали завершить консервативное лечение и начать курс ранней реабилитации. Мальчику предстоят недели тренировок, ведь ему заново нужно научиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить, писать и т.д.", - отметили в пресс-службе.

Мальчик спас из горящего дома в деревне Сидоровичи Мядельского района своего брата Ваню. Рому на вертолете транспортировали в Минск и теперь выздоровления героя с нетерпением ждет вся Беларусь, добавили в Минздраве.

Ситуацию с Ромой держит на контроле лично Президент Александр Лукашенко.-0-