Минздрав: рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси замедлился

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

"Почти во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из ковидного режима. Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объеме продолжают оказывать плановую помощь", - отметили в ведомстве.

Специалисты обращают внимание, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация.

На сегодняшний день в Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках, больницах, торговых центрах и даже в метро.-0-