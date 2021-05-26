Минздрав: с января по май отремонтированы 42 единицы высокотехнологичной медтехники

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с января по май отремонтированы 42 единицы высокотехнологичной медицинской техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет о 23 компьютерных томографах, девяти магнитно-резонансных томографах, пяти линейных ускорителях, четырех рентгеновских ангиографических аппаратах, одном литотрипторе.

На сегодня в ремонте находятся 11 единиц оборудования, или 4,2% всего парка. Среди них пять аппаратов КТ, которые находятся в Слонимской ЦРБ, 2-й городской клинической больнице Минска, Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, Могилевской областной детской больнице и Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации.

В ремонте два аппарата МРТ (в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и РНПЦ психического здоровья), а также три линейных ускорителей электронов (в Гомельском и Могилевском областных и Минском городском клинических онкологических диспансерах). Кроме того, это же касается ангиографического аппарата в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Вопросы ремонта высокотехнологичного оборудования учреждений здравоохранения находятся на постоянном контроле в Минздраве, добавили в пресс-службе.-0-