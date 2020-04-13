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13 апреля 2020, 19:28

Минздрав с осторожностью прогнозирует дальнейшее снижение заболеваемости пневмонией

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения осторожно в прогнозах, но ожидает дальнейшее снижение заболеваемости пневмонией. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

"Ежегодно мы анализируем заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Это очень важно для того, чтобы прогнозировать развитие ситуации не только по ОРВИ, но и по пневмонии. По нашим наблюдениям, кривая заболеваемости пневмонией обычно повторяет кривую заболеваемости респираторными вирусными инфекциями с интервалами до двух недель", - сказала Инна Карабан. Она подчеркнула, что анализируются данные и по стране в целом, и по регионам, и по разновозрастным категориям.

Многолетние данные показывают, что обычно пик заболеваемости приходится на 2-3-ю неделю с ее начала и длится 4-5 недель. "Но 2017-2018 годы, как и 2019-й, и 2020-й, не совсем укладываются в привычную картину. Потому что пик заболеваемости сместился на 5-6 недель. И мы получили спад тогда, когда обычно имеем подъем, и подъем тогда, когда прежде наступало снижение заболеваемости. И сегодня видим, что кривая заболеваемости пришлась как раз на март", - пояснила представитель Минздрава.

Она уточнила, что медики в пик заболеваемости особенно выделяют ту категорию населения, которая попадает в зону риска. "Ведем анализ заболеваемости и по контингентам. Сейчас в структуре заболеваемости на детей приходится 40%, хотя обычно 67%. Это связано с тем, что они на каникулах. Дети болеют меньше, потому что меньше контактируют. А взрослые теперь составляют 60-70%", - добавила Инна Карабан.

Минздрав уже на протяжении двух недель отмечает общий спад заболеваемости. Это хороший прогностический показатель. "Мы рассчитываем на снижение заболеваемости пневмонией. На протяжении двух дней заметили меньшее количество поступлений. Но очень осторожны в прогнозах, потому что в структуре возбудителей сегодня есть новая инфекция - коронавирус. Как он себя поведет, предсказать трудно. Но все те данные, которые мы имеем, дают надежду на то, что ситуация постепенно будет улучшаться", - отметила представитель Минздрава.

Это не значит, что можно прекращать профилактические мероприятия и игнорировать меры безопасности. Это максимальное дистанцирование, ношение маски в общественных местах и при малейших признаках нездоровья (в этом случае вовсе лучше не выходить из дома), гигиена рук. Минздрав приветствует все мероприятия, которые проводят торговые сети и другие организации и предприятия по защите клиентов и персонала, а также отсутствие массовых мероприятий, смену режима работы предприятий. "Весь этот комплекс, надеюсь, позволит нам удерживать эпидситуацию в прогнозируемых пределах", - заключила Инна Карабан и отметила, что очень многое еще зависит от сознательности самих граждан.-0-

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здоровье Министерство здравоохранения ОРВИ
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