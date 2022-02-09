Минздрав: сертификат о вакцинации с QR-кодом не заменит ПЦР для въезда в некоторые страны

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сертификат о вакцинации с QR-кодом не заменит ПЦР для въезда в некоторые страны, заявил журналистам заведующий сектором программно-информационного обеспечения Минздрава Виктор Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сертификат о вакцинации не станет заменой ПЦР-тестированию по требованию того или иного государства. Планируя свою поездку, мы просим граждан уточнять эту информацию в органе-регуляторе каждого конкретного государства. Также эта информация зачастую размещается на профильных сайтах МИД и других государственных органов", - сказал Виктор Сидоренко.

В частности, результат ПЦР-тестирования потребуется для въезда в Российскую Федерацию, напомнил заведующий сектором.

В Беларуси с 15 февраля 2022 года вводится новый формат сертификата о вакцинации с размещением в нем QR-кода для мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". Также появится единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19.

"Старые сертификаты, выданные до 15 февраля, продолжают действовать до той даты, которая указана на самом сертификате. Например, гражданину была проведена вакцинация, он прошел полный курс и 15 ноября 2021 года получил сертификат старого образца. Соответственно, этот сертификат будет считаться действительным до 14 ноября 2022 года", - пояснил Виктор Сидоренко.

Если по желанию гражданина необходимо обменять старый сертификат на новый, это можно будет сделать в той организации здравоохранения, где получен сертификат старого образца. "Перечень таких организаций, к сожалению, пока ограничен, их всего три, которые работают с мобильным приложением "Путешествую без COVID-19", но мы будем работать над тем, чтобы этот перечень активно расширялся", - отметил заведующий сектором.

Он также разъяснил, зачем нужна единая автоматизированная информационная система учета лиц, вакцинированных против COVID-19. Там будут размещаться так называемые "белые", несфальсифицированные сертификаты. Также система позволит решать оперативные задачи, стоящие перед Минздравом, например, получать статистику о том, какой регион активнее всего вакцинируется, где следует принять соответствующие управленческие решения. Промышленную эксплуатацию системы планируется запустить к 1 апреля, а в тестовой эксплуатации она будет работать с 15 февраля.-0-