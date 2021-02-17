Минздрав: случаи осложнений после вакцины "Спутник V" в Беларуси пока не отмечаются

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаи осложнений после вакцины "Спутник V" в Беларуси пока не отмечаются. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Среди вакцинированных на сегодняшний день каких-то осложнений не было. Да, реакции были (катаральные, температура, слабость), но проявлений в виде осложнений пока не отмечалось", - отметил Александр Тарасенко.

По его словам, с каждым днем желающих вакцинироваться от коронавируса все больше. Особый интерес к прививке проявляют граждане 60 лет и старше. Ранее вакцина предназначалась для граждан 18-60 лет, но по результатам последних исследований российский производитель разрешил использовать препарат и для пожилых людей. Поэтому с поступлением новой вакцины будут прививать и их, сказал замминистра.

Александр Тарасенко добавил: статистика демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19, но расслабляться не стоит. На фоне традиционного роста заболеваемости ОРВИ в марте может увеличиться и заболеваемость коронавирусом.-0-