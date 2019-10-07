Минздрав сократил перечень медпротивопоказаний к работам на высоте и механическом оборудовании

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси сократило перечень медицинских противопоказаний к выполнению работ в определенных условиях. Это предусмотрено постановлением Минздрава №74 от 29 июля 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Тем самым значительно расширяются возможности для граждан, которые страдают отдельными заболеваниями, являвшимися медицинскими противопоказаниями к выполнению работ. Например, допустить к работам на высоте, механическом оборудовании могут при ряде заболеваний и состояний, таких как обморок, судорожный приступ, инфаркт миокарда и др. Люди, у которых снижен слух, в том числе инвалиды по слуху, могут быть допущены к выполнению отдельных видов работ на высоте, механическом оборудовании, работе на погрузчике. Ранее снижение слуха было абсолютным противопоказанием к выполнению отдельных работ.

Постановлением утверждена инструкция, которая устанавливает порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медосмотров работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе. Также оговаривается, как должны проходить внеочередные медосмотры при ухудшении состояния здоровья работников. При этом могут быть приняты во внимание результаты ранее проведенных диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов и врачей общей практики, лабораторных, инструментальных и иных исследований, проведенных в течение шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится медосмотр.

Увеличены сроки периодичности прохождения медосмотров. Медосмотры могут проводиться врачами общей практики, что позволит снизить нагрузку на медработников организаций здравоохранения, повысив тем самым доступность медицинской помощи для населения.

Постановление вступит в силу с момента его официального опубликования.-0-